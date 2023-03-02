Москва, 2 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В России по поручению президента Владимира Путина будет продумана возможность предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон чрезвычайных ситуаций, сообщает 2 марта пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Так, в перечне поручений Путина говорится, что следует дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) населению при переезде из зон затопления и подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля президент страны Владимир Путин заявил, что льготная ипотека (под 2%) в новых регионах России повысит темпы восстановления городов и посёлков.