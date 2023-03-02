Ульяновск, 2 марта, 2023, 18:33 — ИА Регнум. По факту гибели одного сотрудника и травмирования ещё нескольких на Ульяновском авиазаводе возбуждено уголовное дело. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Отмечается, что СК РФ возбудил дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Травмированным сотрудникам оказали медицинскую помощь.

Сейчас следователи проводят мероприятия для выяснения обстоятельств и подробностей инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и пятеро пострадали при испытании фюзеляжа на Ульяновском авиазаводе.