Нью-Дели, 2 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Китая и Германии Цинь Ган и Анналена Бербок на встрече G20 обсудили необходимость создания устойчивой архитектуры безопасности в Европе, сообщает 2 марта внешнеполитическое ведомство КНР.

imago images/photothek/Global Look Press Анналена Бербок на Украине

В ситуации с Украиной «соответствующие страны должны прекратить подливать масло в огонь», заявил представитель Китая, подчёркивая необходимость политического урегулирования и стимулирования мирных переговоров.

Глава МИД Германии выразила надежду на то, что в решении кризиса на Украине важную роль сыграет Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе встречи на полях заседания глав МИД G20 Бербок заявила своему китайскому коллеге Цинь Гану, что поставки вооружения России недопустимы и призвала китайскую сторону отстаивать мир во всём мире. Иное будет расцениваться как поддержка «агрессивной войны», которая нарушает международное право, сказала Бербок.