Блинкен на встрече с Лавррвым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ

Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению договора СНВ-3, сообщил Блинкен журналистам 2 марта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Решение России о приостановке участия в договоре он назвал «безответственным». В интересах как США, так и России вернуться к исполнению договора, добавил Блинкен.

Краткая беседа Блинкена и Лаврова состоялась 2 марта на полях саммита G20 в Индии, инициатором была американская сторона, сообщили ранее в МИД России.

Как сообщалось ранее, в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года президент России Владимир Путин анонсировал приостановку действия договора СНВ-3 из-за многочисленных нарушений со стороны США. Американской стороне уже направлены официальные извещения.