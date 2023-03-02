В США считают угрозы Зеленского причиной для отказа от поддержки Украины
Вашингтон, 2 марта 2023, 18:26 — REGNUM США могут отказаться от поддержки Украины после угроз Владимира Зеленского в их адрес. Об этом 2 марта написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для журнала The American Thinker.
«Вместо того, чтобы сделать всё возможное для увеличения поддержки Украины со стороны США, он делает достаточно много для того, чтобы свести её на нет», — написала Шоуолтер.
Она отметила, что чем больше Зеленский будет выступать с такими аргументами, тем скорее американская помощь будет перекрыта. По её словам, своим поведением в отношении США Зеленский напоминает маленького диктатора.
Читайте также: Пользователей Twitter шокировали угрозы Зеленского в адрес США
Напомним, 24 февраля на пресс-конференции в ответ на вопрос о снижении общественной поддержки Киева среди американцев Зеленский заявил, что если Украина проиграет, то тогда США придется посылать на войну своих сыновей и дочерей.