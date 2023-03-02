Вашингтон, 2 марта, 2023, 18:26 — ИА Регнум. США могут отказаться от поддержки Украины после угроз Владимира Зеленского в их адрес. Об этом 2 марта написала обозреватель Моника Шоуолтер в статье для журнала The American Thinker.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вместо того, чтобы сделать всё возможное для увеличения поддержки Украины со стороны США, он делает достаточно много для того, чтобы свести её на нет», — написала Шоуолтер.

Она отметила, что чем больше Зеленский будет выступать с такими аргументами, тем скорее американская помощь будет перекрыта. По её словам, своим поведением в отношении США Зеленский напоминает маленького диктатора.

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Напомним, 24 февраля на пресс-конференции в ответ на вопрос о снижении общественной поддержки Киева среди американцев Зеленский заявил, что если Украина проиграет, то тогда США придется посылать на войну своих сыновей и дочерей.