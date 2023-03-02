Премьер Венгрии Орбан назвал «проблемой Путина» ракетные базы США

Будапешт, , 18:15 — REGNUM Размещение американских вооружений рядом с границами России является проблемой для президента Владимира Путина, заявил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, «проблема Путина — ракетные базы США, уже созданные в Румынии и Польше, а также возможное расширение НАТО на Украину и Грузию с целью размещения там вооружений».

Орбан при этом прекрасно понимает российского лидера, но поступки его не поддерживает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер предложил создать новое европейское НАТО без США, якобы Вашингтон в вопросах международной безопасности слишком часто преследует исключительно собственные интересы.