AliExpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России
AliExpress заблокировал продажу дронов компаний DJI и Autel для клиентов из России
Москва, 2 марта, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Интернет-магазин Aliexpress заблокировал продажу дронов для клиентов из России. Об этом 2 марта сообщает Telegram-канал Mash.
«C сегодняшнего дня на торговой площадке не купить коптеры от компаний DJI и Autel. А уже купленные — ограничены в функционале», — говорится в сообщении.
Отмечается, что формально товарные карточки на Aliexpress остались, но после перехода в магазин появляется ошибка с надписью: «Такой страницы нет».
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Кроме того, сообщается, что фирма DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore.
На жалобы компания DJI отвечает, что не оказывает услуги клиентам из России и не предоставляет услуги по какой-либо военной деятельности.