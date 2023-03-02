Губернатор Развозжаев: в Севастополе усилят меры безопасности после событий в Брянской области

Севастополь, , 18:14 — REGNUM После событий в Брянской области в Севастополе примут дополнительные меры безопасности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока, в ближайшее время соберем оперштаб, обсудим какие дополнительные меры безопасности еще можно принять», — написал он, уточнив, что в настоящее время в регионе спокойно.

Ранее в этот день ИА REGNUM узнало, что украинские диверсанты проникли в Брянскую область и обстреляли транспортное средство, внутри которого были дети. Отмечалось, что водитель погиб. В ФСБ подтвердили обнаружение диверсионной группы.

Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что количество погибших увеличилось до двух человек.