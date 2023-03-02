Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл на Кубу в рамках большой поездки по Латинской Америке. Как и до этого в Венесуэле, главной темой в контактах с лидерами и высшими силовиками была борьба с «цветными революциями». Для Острова свободы это близкая тема — последняя, поддержанная США, попытка «майдана» имела место меньше двух лет назад. Чем Россия в нынешней ситуации может помочь Кубе? И какой стране Латинской Америки эта помощь, по мнению экспертов, уже оказывается?

Александр Тищенко, , 20:41 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев продолжает свой большой визит по странам Латинской Америки. После посещения Венесуэлы, вечером 1 марта, он прибыл на Кубу — в страну, которая традиционно считается союзницей Москвы в регионе и столь же традиционно испытывает на себе действие санкций США.

Куба Иван Шилов © ИА REGNUM

В повестке, с которой секретарь Совбеза прибыл в Латинскую Америку, обозначился лейтмотив — и в Каракасе, и в Гаване Патрушев обсуждает с высшим политическим руководством и силовиками противодействие «цветным революциям». На Кубе собеседниками московского гостя были президент и лидер правящей компартии Мигель Диас-Канель, предыдущий глава государства (и один из сооснователей современной Кубы) Рауль Кастро, а также глава МВД Альварес Касас. C последним Патрушев в числе прочего обсудил двустороннее сотрудничество по линии спецслужб.

«Сделан акцент на совместных усилиях России и Кубы по противодействию «цветным революциям» и деструктивной активности неправительственных организаций», — сообщили в пресс-службе Совбеза.

Венесуэла, где Патрушев также контактировал с ключевыми силовиками — главами минобороны, сил спецназначения и т.д., — пережила свою попытку «цветной революции» в 2018–2019 годах (на которые пришелся пик затяжного политического кризиса). Да и сейчас положение лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро нельзя назвать гарантированно устойчивым. Политический режим, установленный под руководством братьев Фиделя и Рауля Кастро в 1959 году, не в пример долговечнее венесуэльского. Но и он за последние десятилетия как минимум дважды переживал «момент истины».

Фидель и Рауль Кастро. 2001 Estudios Revolución Consejo de Estado de Cuba

В 1994-м, на фоне кризиса, вызванного недавним распадом главного союзника — СССР и крушением соцлагеря, произошли массовые беспорядки, известные как «Малеконасо» под лозунгом «Куба — да, Кастро — нет!» (перефразированный лозунг революции 1959 года «Куба — да, янки — нет!»). Беспорядки и погромы в Гаване были пресечены силами полиции и партийных дружин. Рауль Кастро тогда выступал за максимально жесткое подавление с привлечением армии, но Фидель настоял на мягком варианте и лично выступил перед протестующими. «Янки» в лице администрации Билла Клинтона тогда ограничились обещанием выдать американские визы 20 тыс. оппозиционеров.

Второй политический кризис с попыткой «майдана» имел место уже после смерти Фиделя — в 2020–2021 годах из-за нехватки продуктов и лекарств на фоне пандемии коронавируса. Во время массовых выступлений июля 2021 года (которые проходили под лозунгом «Родина и жизнь!» — в пику традиционному «Родина или смерть!») властям быстро, в течение нескольких дней, и сравнительно безболезненно удалось вернуть ситуацию под контроль.

На улицах Гаваны были замечены автомобили силовиков с пулеметами, но в ход они пущены не были. Президент Диас-Канель тогда воспользовался испытанным способом — мобилизовал против «цветной революции» партийных активистов, верных принципам революции 1959-го. Как отмечало тогда Би-Би-Си, Диас-Канель прямо обвинил США в раскачивании ситуации. Поддержку протестующим выразил помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, а влиятельный сенатор от Флориды Марко Рубио (потомок кубинских эмигрантов и неформальный лидер кубинского лобби в США) предрекал: «разочарование по поводу некомпетентности, жадности и репрессий диктатуры» приведет к скорой смене режима. Но события не пошли по американскому сценарию.

Сенатор-республиканец Марко Рубио Palácio do Planalto

Объективные причины для протестных настроений у простых граждан, справедливости ради, имелись и имеются. И распад социалистического содружества в конце 1980-х (когда ВВП страны рухнул на 40%), и «коронакризис» 2020 года больно ударили по острову, который свыше 60 лет находится под жесткими санкциями США. (Торговое эмбарго было в очередной раз продлено в 2014-м.) Ближайший сосед поддерживает полный запрет на поставки технологий и любой продукции, кроме гуманитарных грузов. Как отмечал глава МИД Кубы Бруно Родригес, ущерб от торговой, финансовой и экономической блокады ежегодно превышает 147 млрд долларов.

В 2015 году Барак Обама ввел известные послабления (восстановив дипотношения, устранив препятствия для туризма, финансовых операций и гуманитарных проектов), но Дональд Трамп вернул жесткие ограничения, что было особенно болезненно в ситуации пандемии. Байден, который был вице-президентом при Обаме, в отношении Кубы продолжает скорее трамповскую линию.

После провала протестов лета 2021 года Белый дом объявил об ужесточении санкционного режима и одновременно потребовал допуска на Кубу международных «гуманитарных миссий». Диас-Канель тогда истолковал это как попытку спровоцировать новые беспорядки, за которыми бы последовало военное вмешательство, отмечала «Российская газета».

При этом сам Диас-Канель продолжает политику экономической и частично политической либерализации, начатую еще Раулем Кастро в бытность главой государства. Политолог Борис Межуев в издании «Ведомости» сравнивал линию, которую вел Диас-Канель до событий лета 2021-го, с перестройкой в СССР, а самого кубинского президента — с Михаилом Горбачёвым.

Перестроечные процессы, как показывает история, нередко ведут к политической дестабилизации. И здесь помощь России в поддержке дружественного режима может пригодиться — иное дело, что в нынешней, непростой для самой России ситуации с практической помощью могут возникнуть сложности.

Ранее Россия предоставила Кубе экстренную помощь в виде 25 тыс. тонн пшеницы для борьбы с дефицитом на острове, напоминает Reuters, комментируя визит Патрушева. Агентство пришло к выводу, что такой шаг «свидетельствует об углублении отношений между двумя давними союзниками». Reuters называет секретаря Совбеза «высокопоставленным соратником» (top ally) президента Владимира Путина и указывает на политическую составляющую его визита.

© Константин Михальчевский /РИА Новости

«Россия, пострадавшая от западных санкций из-за конфликта на Украине, стремится укрепить политические и экономические связи с другими странами, выступающими против того, что она называет гегемонией США», — отмечает Reuters.

Москва может помочь укрепить позиции своего кубинского союзника только в том случае, если руководство Кубы само попросит Москву отправить своих специалистов по противодействию «цветным революциям» и информационным операциям и контроперациям, сказал ИА REGNUM Андрей Манойло, учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям, бывший член научного совета при Совбезе РФ.

«Такие специалисты в России есть. Но, повторюсь, нужен запрос со стороны кубинского руководства», — отметил Манойло.

Россия может оказать Кубе определённую помощь — не только в области информационной борьбы, но и в силовой сфере, считает старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Дмитрий Морозов. «Россия может предоставить какую-то силовую поддержку либо предоставить политико-дипломатическую поддержку на международном уровне… Россия может послать какие-то спецподразделения, обеспечить поддержку по линии спецслужб, которые специализируются на подавлении оппозиции», — высказал Морозов предположение в комментарии ИА REGNUM.

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Kremlin.ru

В Никарагуа местные власти уже используют соответствующую помощь со стороны России, полагает собеседник. «Там есть наши советники, действует Центр по подготовке антинаркотических подразделений, но насколько он занимается только этим — вопрос, — отметил Морозов. — Сейчас Никарагуа ставит вопрос об установке систем спутниковой радиоэлектронной разведки, которая могла бы фиксировать не только внешние угрозы, но и отслеживать телефонные переговоры оппозиционных сил. Такая поддержка уже оказывается».

Контакты Москвы и Гаваны по вопросам безопасности уже идут, предполагают эксперты. Испаноязычная версия портала Swissinfo напоминает, что в ноябре 2022 года в ходе визита кубинской делегации в Москву Диас-Канель встретился с президентом России Путиным. Месяц спустя два президента провели телефонный разговор, в котором выразили намерение продолжать укреплять «российско-кубинское стратегическое партнерство на всесторонней основе».