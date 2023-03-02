Вашингтон, 2 марта, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД России Сергея Лаврова призвал к прекращению специальной военной операции России и началу дипломатического диалога, заявил Блинкен 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

В феврале 2023 года Блинкен заявил, что США готовы принять участие в переговорах по мирному урегулированию на Украине .

При этом ранее в Вашингтоне отмечали, что считают необходимым продолжать поставки оружия в Киев, чтобы Украина могла обеспечить проведение переговоров на своих условиях.

В Киеве заявляют, что основным условием переговоров должно быть возвращение к границам 1991 года. В Москве, в свою очередь, отмечают, что условие диалога — выполнение всех требований СВО и признание факта возвращения четырех регионов в состав России.