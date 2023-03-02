Захарова: планы Санду переименовать молдавский язык сравним с «демократией по-американски»

Москва, , 18:17 — REGNUM Молдавская оппозиция заблокировала в парламенте трибуну, протестуя против переименования молдавского языка в румынский. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Настоящая поддержка демократии по-американски. При Санду Молдавия отказывается от родного языка», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Напомним, парламент Молдавии 2 марта принял в первом чтении законопроект о переименовании государственного молдавского языка в румынский. На рассмотрение проект внесли представители правящей Партии действия и солидарности.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовка законопроекта по переименованию молдавского языка в румынский велась с конца 2022 года. Спикер законодательного органа Игорь Гросу утверждал тогда, что переименовать государственный язык страны получится к весне 2023 года.