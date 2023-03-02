Курск, 2 марта, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Меры безопасности будут усилены в Курской области из-за обострения ситуации в граничащих с Украиной районах. Об этом пресс-секретарь губернатора региона Анастасия Гурина сообщила 2 марта журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия РФ

«Учитывая сложную ситуацию в приграничных населённых пунктах, по поручению губернатора Курской области Романа Старовойта в регионе будут усилены меры безопасности», — сказала Гурина.

Она напомнила, что ранее в области усилили охрану общественного порядка в связи с действующим средним уровнем реагирования и жёлтым — высоким — уровнем террористической опасности. На объектах, от которых зависит жизнедеятельность региона, введён особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта ВСУ сначала обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области, а позднее — населённые пункты в Кореневском и Рыльском районах. В Тёткино в результате обстрела один человек погиб, ещё один получил ранение.