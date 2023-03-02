Против водителя автобуса, выкинувшего пенсионерку из салона, возбудили уголовное дело

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 17:56 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре, который выкинул пенсионерку из салона. Об этом 2 марта сообщает управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Водитель автобуса выкинул пенсионерку из автобуса. Комсомольск-на-Амуре Цитата из видео «Видео от Komsagram. Комсомольск-на-Амуре»

«В соцсетях опубликована видеозапись действий водителя автобуса в Комсомольске-на-Амуре, который неоднократно применяет грубую физическую силу в отношении пожилой пассажирки, выталкивая её из салона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором водитель автобуса выкидывает пенсионерку из салона из-за того, что от неё неприятно пахнет. После этого перевозчик заявил об увольнении водителя и кондуктора.