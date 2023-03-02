Москва, 2 марта, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект, направленный на оказание дополнительной поддержки регионов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

Законопроект предусматривает предоставление бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, приобретение объектов, находящихся в региональной собственности.

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Уточняется, что заявки на выделение средств будут рассматриваться парламентской комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований.

Также законопроект предусматривает увеличивает до 300 млрд рублей общий объём запланированных к предоставлению в текущем году бюджетам регионов специальных казначейских кредитов, которые выдаются на срок 15 лет под 3% годовых. Речь идёт о средствах, которые пойдут на обновление общественного транспорта.

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Разработчики также предложили предоставить возможность о внесении изменений в сводные бюджетные росписи бюджетов без внесения изменений в законы об их бюджетов. По мнению Володина и Макарова это позволит «оперативно и своевременно использовать бюджетные средства».

Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Государственной думы Александр Жуков заявил, что не располагает информацией по поводу внеочередного заседания нижней палаты парламента в субботу, 4 марта, после событий в Брянской области.