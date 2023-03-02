Орбан предложил создать европейское НАТО
Будапешт, 2 марта 2023, 17:55 — REGNUM Страны ЕС должны создать собственный оборонный альянс без участия Соединенных Штатов, заяви 2 марта в интервью «Вельтвохе» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Вашингтон в вопросах международной безопасности слишком часто преследует исключительно собственные интересы, отметил Орбан. ЕС должен быть готовым защитить себя сам, а не рассчитывать на помощь США, считает он.
Ситуация на Украине показывает, что страны ЕС несамостоятельны, их действия определяются из Вашингтона, и у европейских политиков нет воли к тому, чтобы вести ситуацию к мирному урешгулированию, догбавил Орбан.
Как сообщалось ранее, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в случае внешнего вторжения страна не сможет себя защитить.
Виктор Орбан ранее отмечал, что мир на Украине может быть достигнут только после того, как за стол переговоров сядут Россия и США.