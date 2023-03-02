В ЦБ назвали сроки запуска новой сторублевой купюры
Москва, 2 марта 2023, 17:54 — REGNUM Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что купюра номиналом 100 рублей нового образца уже готова, согласно планам, она появится в обороте этим летом.
Выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России, Белов пояснил, что сторублевую купюру нового образца регионы уже получили.
Он уточнил, что по мере окончания обращения старой банкноты в оборот планируется выпускать новую купюру, при этом начало запуска купюры нового образца в оборот планируется летом текущего года.
На лицевой стороне новой купюры номиналом 100 рублей изображена Москва, а на обратной стороне — памятник солдату из мемориала в Ржеве.