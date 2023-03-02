Москва, 2 марта, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что купюра номиналом 100 рублей нового образца уже готова, согласно планам, она появится в обороте этим летом.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Белов, заместитель Председателя Банка России

Выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России, Белов пояснил, что сторублевую купюру нового образца регионы уже получили.

Он уточнил, что по мере окончания обращения старой банкноты в оборот планируется выпускать новую купюру, при этом начало запуска купюры нового образца в оборот планируется летом текущего года.

На лицевой стороне новой купюры номиналом 100 рублей изображена Москва, а на обратной стороне — памятник солдату из мемориала в Ржеве.