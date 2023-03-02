Телеведущая Вербицкая рассказала, как произошло ДТП с КамАЗом

Москва, , 17:39 — REGNUM Российская телеведущая Лариса Вербицкая заявила, что ДТП с КамАЗом произошло в тот момент, когда грузовик решил перестроиться из одной полосы в другую. Об этом 2 марта сообщает Lenta.ru.

Лариса Вербицкая. © Павел Кашаев/Global Look Press

«Никто не пострадал. Мы ехали в потоке. КамАЗ решил перестроиться и въехал в мою машину. Всё в порядке», — сказала Вербицкая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вербицкая попала в дорожно-транспортное происшествие на юге Москвы, её автомобиль столкнулся с КамАЗом.