В Госдуме опровергли информацию о внеочередном заседании после событий под Брянском

Москва, , 17:42 — REGNUM Вице-спикер Государственной думы Александр Жуков не располагает информацией по поводу внеочередного заседания нижней палаты парламента в субботу, 4 марта, после событий в Брянской области. Об этом политик заявил в ходе пленарного заседания в Госдуме.

Александр Жуков © Григорий Сысоев/РИА Новости

Отвечая на соответствующий вопрос от депутата КПРФ Сергея Обухова, он сказал, что у него нет такой информации.

По словам Обухова, в социальных сетях появилась информация, что якобы планируется внеочередное заседание Госдумы в субботу в связи с событиями в Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе Брянской области произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который перевозил детей в школу. 11-летний мальчик получил ранения, жизнь ребёнка вне опасности.

Президент России Владимир Путин оценил произошедшее как террористический акт.

В ФСБ России заявили, что ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранительных органов.