В Брянской области число погибших после атаки украинских диверсантов возросло до двух

Брянск, , 17:40 — REGNUM Количество погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух человек. Об этом 2 марта написал в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Александр Богомаз Bryanskobl.ru

Он уточнил, что получил не совместимые с жизнью травмы мужчина 1966 года рождения.

Сейчас сотрудники оперативных служб проводят необходимые мероприятия.

Напомним, ранее глава Брянской области сообщал о том, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, был ранен мальчик 2012 года рождения, сейчас жизни ребёнку ничего не угрожает.