В Брянской области число погибших от рук диверсантов возросло до двух
Брянск, 2 марта 2023, 17:40 — REGNUM Количество погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух человек. Об этом 2 марта написал в своём телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что получил не совместимые с жизнью травмы мужчина 1966 года рождения.
Сейчас сотрудники оперативных служб проводят необходимые мероприятия.
Напомним, ранее глава Брянской области сообщал о том, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане погиб водитель легкового автомобиля, был ранен мальчик 2012 года рождения, сейчас жизни ребёнку ничего не угрожает.