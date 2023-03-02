Москва, 2 марта, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Минобороны России в своём телеграм-канале опубликовало видео уничтожения танка ВСУ около Авдеевки высокоточным артиллерийским боеприпасом. Видео опубликовано 2 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

При помощи беспилотника российские военнослужащие обнаружили танк ВСУ, после этого по нему был нанесён удар высокоточным боеприпасом нового поколения.

В результате российскими артиллеристами удалось с первого выстрела уничтожить танк противника.

Результат попадания контролировался при помощи беспилотников.

Как передавало ИА REGNUM, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, правительство России внимательно следит за сообщениями СМИ о якобы поставках сербских боеприпасов киевскому режиму.