Москва, 2 марта, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Информация о предполагаемых поставках сербских боеприпасов Киеву вызвала у России самую глубокую озабоченность, однако для реагирования нужны факты. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 2 марта.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

По её словам, российская сторона внимательно следит за сюжетом о поставках из Сербии. МИД обратил внимание на недавнюю дискуссию в сербском парламенте.

«Это слишком серьёзный вопрос, в том числе с точки зрения российско-сербских отношений, чтобы уже сейчас реагировать по существу — необходимо опираться на факты», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились сведения о поступлении к ВСУ партии боеприпасов из Сербии — 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённых госпредприятием «Крушик» (Krušik). Груз шёл не напрямую, а через компании из других стран.

Официальный Белград придерживается нейтралитета на фоне украинского кризиса и отвергает возможность поставок вооружений и России, и Украине, при этом в сербских оппозиционных кругах не раз заявляли о поставках «Крушика» ВСУ. По словам эксперта-балканиста Олега Бондаренко, таким образом оппозиция ведёт свою борьбу, но это не отменяет возможности для снабжения ВСУ сербским вооружением кружным путём. Перепродать боеприпасы через третьи страны не сложно, «здесь нет никакой политики — только бизнес».

Так как ВСУ будет требоваться всё больше боеприпасов советского производства, США, вероятно, будут активнее привлекать к поставкам сербские и в целом балканские оборонные предприятия. О восстановлении на средства НАТО линии по выпуску снарядов в болгарском Костянеце в феврале сообщали американские СМИ.