Варшава, 2 марта, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Западу не удалось «разорвать в клочья» российскую экономику. Об этом сообщает польское издание Myśl Polska.

Виталий Тимкив/РИА Новости Добыча нефти в России

Автор статьи отмечает, что, несмотря на санкции, Россия не ощутила экономического шока. Это, по мнению эксперта, связано с местом российской экономики в мире.

Издание указывает, что Россия является крупным поставщиком сырья, которое трудно заменить. Россия занимает 11% мирового рынка нефти, 17% газа, 30% аммиака.

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Автор также акцентирует внимание, что России удалось выдержать удар и по банковской системе, в частности, благодаря оперативной работе Центробанка. Уход платёжных систем Visa и MasterCard никак не отразились на российской экономике.

Отмечается, что экономика России также справилась с уходом западного бизнеса. По мнению экспертов, освободившие места заняли российские компании и игроки из других стран.

Ранее публицист Ян Энгельгардт в статье для издания Mysl Polska сообщил, что Польша неспособна увидеть реальное положение дел на Украине из-за русофобии.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в январе 2023 года замедлился спад экономики, в годовом выражении он составил 3,2%.