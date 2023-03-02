СМИ: в Одессе могут переименовать районы

Одесса, Украина, , 17:22 — REGNUM Власти Одессы собираются переименовать городские районы, сообщает 2 марта местное издание «Думская».

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предложению топонимической комиссии Суворовский район могут переименовать в Пересыпский (среди вариантов также были Лиманский и Николаевский).

Наименование Малиновского района могут поменять на Хаджибейский.

Напомним, ранее мэра Одессы Геннадия Труханова, который противился переименованию улицы Пушкина в городе, беспокоил рост ненависти «ко всему русскому».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Харьковский городской совет изъявил намерение переименовать 18 улиц города названия которых «связаны с историей России». Переименовать предполагается, в частности, улицы Рязанскую, Среднеуральскую, Маломосковскую и Московскую, улицы Челюскинцев, Ивана Сусанина, Революции 1905 года. Горожан призвали «присоединиться к обсуждению».