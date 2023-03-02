ЦБ РФ планирует представить модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей летом 2023 года

Москва, , 17:07 — REGNUM Модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей планирует представить Центральный банк РФ летом. Об этом 2 марта заявил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

Банкноты номиналом 5000 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2023 году летом мы планируем презентовать банкноту в 1 тысячу рублей, банкноту в 5 тысяч рублей», — сказал Белов встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

По его словам, модернизированные банкноты будут более износоустойчивыми, у них будет улучшенный дизайн и более совершенный защитный комплекс.

Напомним, в декабре генеральный директор Гознака Аркадий Трачук заявил, что в 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублёвые банкноты.