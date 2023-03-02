Тбилиси, , 17:11 — REGNUM Депутаты парламента Грузии устроили потасовку из-за спора вокруг законопроекта об иноагентах. Кадры из зала заседаний транслируют грузинские телекомпании.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» внесли в парламент депутаты оппозиционного движения «Сила народа». Они предложили создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов с зарубежным финансированием. В правящей партии ранее заявляли о намерении поддержать инициативу.

Заседание по законопроекту попытались сорвать некоторые оппозиционные депутаты, которые ранее объявили бойкот парламентской деятельности. К ним применили силу, чтобы вывести из зала, после этого и началась драка.

У здания парламента находится патрульная полиция.