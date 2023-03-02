Женева, Швейцария, 2 марта 2023, 17:03 — REGNUM Москва призывает Вашингтон и его союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва «Северных поток». Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе встречи с журналистами.

Замминистр иностранных дел Сергей Рябков
Замминистр иностранных дел Сергей Рябков
Mid.ru

По его словам, Россия выступает за международное расследование.

«Мы хотим идти по законному пути, что означает принятие резолюции Совбеза ООН. Там был обмен мнениями в Совете по этому вопросу, они продолжатся», — сказал он, выразив надежду на то, что в Совете Безопасности признают необходимость расследования.

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Представитель внешнеполитического ведомства призвал Соединённые Штаты и их союзников не препятствовать процессу.

«В независимости от того, что написал Херш, для нас было очевидно, что американцы и еще несколько стран стоят за этим, еще до того как эта статья появилась», — сказал дипломат.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш обвинил США и Норвегию в организации и осуществлении подрывов СП и СП-2, которые произошли в прошлом году. Он представил итоги своего расследования, согласно которым мины были заложены американцами на трубопроводы во время морских учений.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток» должен быть отремонтирован и вновь введен в действие, с таким обращением к правительству Германии 2 марта выступили в партии «Альтернатива для Германии».