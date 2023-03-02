Брянск, 2 марта, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили 2 марта в ЦОС ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что сейчас проводится проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.

В ведомстве уточнили, что в результате нападения украинских диверсантов погиб местный житель, огнестрельное ранение получил 11-летний ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вез детей в школу. 11-летний мальчик получил ранения, жизнь ребенка вне опасности.

По последним данным, ДРГ не проявляют активности, они могли успеть покинуть территорию России.