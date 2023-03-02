Глава Крыма Аксёнов: Зеленского ждёт судьба террориста Басаева

Симферополь, , 16:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский идёт по стопам террориста Шамиля Басаева и закончит так же, как он. Об этом 2 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в Telegram-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский идет по стопам Басаева. Значит, закончит так же. Никакой пощады террористам», — написал Аксёнов.

Он добавил, что в Крыму принимаются необходимые меры безопасности, и силовые структуры готовы к нейтрализации угроз.

Напомним, Басаев был уничтожен 10 июля 2006 года на территории Ингушетии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом и заявил, что Россия дожмёт украинских неонацистов.