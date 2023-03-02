В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за закона о переименовании языка

Молдавия, , 16:56 — REGNUM Депутаты оппозиционных фракций парламента Молдавии 2 марта заблокировали трибуну парламента, сообщают местные СМИ.

Парламент Молдавии © EPA/DUMITRU DORU/ТАСС

Оппозиционеры протестуют против намерения переименовать молдавский язык в румынский. Произошла потасовка между ними и депутатами правящей партии.

Как сообщалось ранее, соответствующий законопроект внесли в парламент представители правящей Партии действия и солидарности.

Подобные вопросы следует решать на референдуме, а нынешней власти нужно уважать Конституцию и подумать об уходе в отставку, отметили представители оппозиции.

У правящей партии недостаточно голосов для того, чтобы внести указанные изменения в Конституцию, поэтому власти нарушают нормы, пытаясь утвердить решение простым большинством, пояснили в оппозиции.

Как сообщалось ранее, 28 февраля в Кишиневе прошел масштабный митинг оппозиции, он завершился принятием резолюции с требованием отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных парламентских выборов.