Парламент Молдавии принял антироссийскую декларацию в поддержку Киева

Кишинёв, , 16:58 — REGNUM В Молдавии на заседании парламента правящая партия «Действие и солидарность» приняла антироссийскую декларацию, в которой осудила действия России на территории Украины. Об этом заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

Игорь Гросу Parlament.md

Депутаты этой партии зарегистрировали в законодательном органе проект «Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины», при этом её принятие проходило в отсутствие депутатов от оппозиции.

«Декларация парламента Молдавии относительно агрессии Российской Федерации против Украины принята голосами 55 депутатов», — приводит РИА Новости слова Гросу.

Согласно тексту декларации, парламент страны признает, что якобы Россия с февраля 2014 г. ведёт ничем не необоснованную агрессивную войну против Украины.

Отмечается, что руководство страны не желает признавать никаких аргументов России по ситуации на Украине и требует вывести российских военнослужащих с территории этой страны.

По информации агентства, кроме этого депутаты поддержали инициативу других стран по созданию трибунала по делу конфликте на Украине.

В декларации указано, что Молдавия продолжит оказывать гуманитарную помощь украинцам и беженцам, а также будет способствовать транзиту товаров на Украину, поддержит так называемую «формулу мира», который предложил Зеленский.

Как передавало ИА REGNUM, по словам профессора истории Оксфордского университета Питера Франкопана, Западу не удалось привлечь на свою сторону страны, пожелавшие сохранять нейтралитет, поскольку заявления Москвы о рождении многополярного мира находят там отклик.