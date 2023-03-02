Реж, Свердловская область, , 16:57 — REGNUM Зоозащитникам передали кота Сеню, над которым издевался блогер из Свердловской области. Об этом сообщил 2 марта глава пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Кот Сеня Цитата из видео блогера

По его словам, правоохранители отреагировали на появление в сети и СМИ видеороликов с хозяином-блогером и его питомцем. В кадре мужчина жестоко обращается с котом якобы для набора просмотров.

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Полиция проводит проверку. Кота по кличке Сеня изъяли их квартиры блогера и на время разбирательства передали представителям одной из зоозащитных организаций.

Ранее пользователей соцсетей и защитников животных возмутили ролики видеоблогера по имени Николай, на которых он заставляет рыжего кота «качать пресс» и делать «жим стоя». Мужчина обматывал коту лапы скотчем и швырял его. После огласки блогер удалил ролики с котом со своего YouTube-канала.