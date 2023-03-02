Белгород, 2 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Региональное СУ СКР организовала проверку по факту гибели трёхлетней девочки, выпавшей из окна квартиры в Белгороде, сообщили в пресс-службе ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Открытое окно

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл 2 марта. Ребёнок выпал из окна дома, расположенного по улице Губкина. В результате полученных травм девочка скончалась.

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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая, где в момент трагедии находились взрослые.

Как сообщало ИА REGNUM, 22-летнего молодого человека задержали в Нижегородской области по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».