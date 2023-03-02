В Литве депутат призвал наказывать за возложение цветов к российскому танку
Вильнюс, 2 марта 2023, 16:44 — REGNUM За возложение цветов к российскому танку, установленному в центре Вильнюса, следует ввести уголовную ответственность, заявил 2 марта депутат сейма Литвы Раймундас Лопата, передает LRT.
Свобода слова является ценностью, но «надо понимать, что мы на войне», отметил депутат.
Обозреватели издания сообщают, что мнения литовских политиков разделились, многие выступают против того, чтобы как-либо «наказывать» граждан за указанные действия.
Как сообщалось ранее, в Берлине, а вслед за этим еще в ряде городов к первой годовщине начала СВО были установлены российские танки. Однако, вопреки ожиданиям организаторов этих акций, местные жители стали приносить к танкам цветы, выражая таким образом солидарность с Москвой.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее прокомментировал такие действия жителей Вильнюса, опубликовав на своих страницах в социальных сетях фотографию мусорного бака с надписью «для гвоздик, свечей и советской ностальгии».