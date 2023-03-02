Вильнюс, 2 марта, 2023, 16:44 — ИА Регнум. За возложение цветов к российскому танку, установленному в центре Вильнюса, следует ввести уголовную ответственность, заявил 2 марта депутат сейма Литвы Раймундас Лопата, передает LRT.

EPA/TOMS KALNINS/ТАСС Цветы на подбитом российском танке Т-72Б в Риге

Свобода слова является ценностью, но «надо понимать, что мы на войне», отметил депутат.

Обозреватели издания сообщают, что мнения литовских политиков разделились, многие выступают против того, чтобы как-либо «наказывать» граждан за указанные действия.

Как сообщалось ранее, в Берлине, а вслед за этим еще в ряде городов к первой годовщине начала СВО были установлены российские танки. Однако, вопреки ожиданиям организаторов этих акций, местные жители стали приносить к танкам цветы, выражая таким образом солидарность с Москвой.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис ранее прокомментировал такие действия жителей Вильнюса, опубликовав на своих страницах в социальных сетях фотографию мусорного бака с надписью «для гвоздик, свечей и советской ностальгии».