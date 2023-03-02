Варшава, 2 марта, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Для населения Польши разработали инструкцию с разъяснением, как избежать возможной вербовки со стороны России, сообщает 2 марта агентство РАР.

Иван Шилов ИА REGNUM Поляки в России

Авторами методички стали уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин совместно с агентством разведки.

Полякам рассказывают, как избежать вербовки и распознать такую угрозу.

В документе говорится, что интерес со стороны иностранных служб может возникнуть к любому человеку с эксклюзивными, специальными знаниями или навыками, если у него есть доступ к конфиденциальной информации или он знает влиятельных людей или сам имеет возможность принимать решения.

По мнению авторов методички, наибольший риск вербовки существует в России, разведка которой может использовать весь госаппарат для своих целей.

Жителям Польши рекомендуют опасаться предложений поездок в Россию с любыми целями. Тем, кто уже был за границей и «ощутил опасность» со стороны спецслужб, следует обратиться в органы безопасности Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральное разведывательное управление открыто информирует в американской печати о работе по вербовке, в том числе уехавших из России людей, заявил глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.