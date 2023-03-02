Москва, 2 марта, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама. Соответствующая телеграмма опубликована 2 марта на сайте Кремля.

VNA/XinHua/Global Look Press Во Ван Тхыонг приносит присягу перед депутатами парламента во Вьетнаме

По его словам, отношения между Россией и Вьетнамом основаны на традициях дружбы и взаимного уважения.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнёрства», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что развитие связей между двумя странами отвечает коренным интересам их народов и «идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта парламент Вьетнама избрал Во Ван Тхыонга новым президентом страны.