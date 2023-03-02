Кадыров призвал привлечь к ответу семьи диверсантов, если они находятся в России

Грозный, , 16:43 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее в Брянской области, призвал привлечь к ответу семьи диверсантов, если они проживают в России. Об этом он написал 2 марта в своём телеграм-канале.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Он высказал мнение о том, что Запад это не осудит действия диверсантов, поскольку это очевидные западно-террористические методы.

Кадыров призвал самым суровым образом и максимально жёстко разобраться со всеми участниками нападения на Брянскую область.

«Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», — написал политик.

Как передавало ИА REGNUM, 2 марта в приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ и силы Минобороны России проводят мероприятия по уничтожению нарушивших границу вооруженных украинских националистов.