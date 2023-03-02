Грозный, 2 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя произошедшее в Брянской области, призвал привлечь к ответу семьи диверсантов, если они проживают в России. Об этом он написал 2 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Он высказал мнение о том, что Запад это не осудит действия диверсантов, поскольку это очевидные западно-террористические методы.

Кадыров призвал самым суровым образом и максимально жёстко разобраться со всеми участниками нападения на Брянскую область.

«Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят», — написал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Климовском районе произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вез детей в школу. 11-летний мальчик получил ранения, жизнь ребенка вне опасности.

По последним данным, ДРГ не проявляют активности, они могли успеть покинуть территорию России. Сейчас проводится проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.