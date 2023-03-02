Душанбе, , 16:38 — REGNUM Российская сторона заинтересована в поставках из Таджикистана цинковых руд, фруктов и одежды, а на экспорт предлагает товары сельского хозяйства, деревообработки и металлургии. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил 2 марта на пленарном заседании конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана.

Фрукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Он отметил, что налаживание надёжных, бесперебойных расчётов необходимо для наращивания торговли. В минувшем году существенно выросла доля национальных валют во взаиморасчетах сторон, этот процесс должен продолжаться.

«Россия заинтересована в поставках цинковых руд, фруктов, одежды. И готова экспортировать товары сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, транспортных средств, химической промышленности», — сказал Решетников.

Он сообщил также, что Москва и Душанбе намерены утвердить дорожную карту по сотрудничеству в сфере туризма, расширить в текущем году взаимодействие в сферах культуры и образования. Россия заинтересована в привлечении инвестиций из Таджикистана, а перспективным направлением считает IT-сферу.