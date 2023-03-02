Брянск, 2 марта, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В Климовском районе Брянской области отменили школьные занятия в учреждениях, которые продолжали работу не в дистанционном формате, сообщил 2 марта корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

Собеседник рассказал, что завтра, 3 марта, занятий в школах Климовского района не будет. При этом официального объявления власти пока не сделали.

Климовский район является приграничным. Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта именно там произошло нападение украинских диверсантов. В результате атаки погиб водитель автомобиля, который вез детей в школу. 10-летний мальчик получил ранения. Как рассказали власти Брянской области, жизнь ребёнка вне опасности в данный момент. ФСБ совместно с силами Минобороны провели операцию по зачистке района от украинских диверсантов. По последним данным, ДРГ не проявляют активности, они могли успеть покинуть территорию РФ.

Президент России Владимир Путин назвал атаку на гражданских актом терроризма.

«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что Россия до конца дожмет украинских неонацистов.