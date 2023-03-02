CNBC: ликвидаторы ЧП в Огайо пожаловались на недомогания из-за работы без защиты

Штат Огайо, США, , 16:36 — REGNUM Главы профсоюзов железнодорожников США сообщили властям о плохом самочувствии некоторых работников, которые участвовали в ликвидации последствий техногенной аварии в Огайо. Об этом передает телеканал CNBC.

Техногенная катастрофа в Огайо © NTSB/Global Look Press

Встреча лидеров 12 профсоюзов и министра транспорта Пита Буттиджича состоялась 1 марта.

Согласно письму, которое попало в распоряжение телеканала, сотрудники железнодорожного оператора Norfolk Southern, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, пожаловались на «мигрень и тошноту». Отмечается, что один из сотрудников даже попросил начальство о переводе.

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В письме, адресованном главе министерству транспорта также говорится, что оператор не предоставил работникам средства индивидуальной защиты.

Напомним, грузовой состав с опасными химическими веществами 3 февраля сошел с рельсов в штате Огайо. В результате аварии несколько цистерн перевернулись и загорелись, а затем взорвались. Это привело к экологической катастрофе, которую в США назвали «Чернобылем в Огайо»: в районе аварии гибнут растения и животные, а у местных жителей возникли проблемы с дыханием.

Как сообщало ИА REGNUM, жители американского штата Огайо обвинили железнодорожного оператора Norfolk Southern в попытке уничтожения улик на месте крушения поезда с химикатами.