Вашингтон, 2 марта, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Крым всегда был частью России, 2 марта заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью журналисту Эндрю Наполитано на YouTube-канале Judging Freedom.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев сам должен определять, как будет выглядеть победа, даже если это означает захват Крыма, поскольку для США полуостров является «частью Украины».

«Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединён еще при Екатерине Великой в XVIII» веке и всегда был российским», — сказал Джиральди.

Этот факт вызвал удивление американского журналиста. «Триста лет он был в составе России», — изумился Наполитано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс внесён в базу украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма и репортаж о российском полуострове.