Нью-Дели, 2 марта, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Россия не позволит «спрятать концы в воду» и продолжит добиваться расследования диверсий на «Северных потоках», заявил 2 марта на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел G20 в Нью-Дели глава МИД России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

По его словам, только Россия и Китай добивались на встрече министров «двадцатки» включения в итоговую декларацию параграфа по взрывам газопроводов. Большинство других развивающихся стран высказывали понимание и готовность согласиться с записью такого положения в декларацию.

После опубликованного разоблачения американским журналистом Сеймуром Хершем на Западе последовала нервная реакция и там даже не стали обсуждать это, напомнил Лавров.

По его мнению, Запад не реагирует на вопросы, «вскрывающие провокационную сущность его действий». В качестве примера министр привёл недавнюю ситуацию в Буче. Лавров в сентябре 2022 года запросил в ООН информацию об инциденте и список жертв, чьи тела демонстрировались под Киевом. Ответа до сих пор нет, резюмировал глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания Совета министров иностранных дел G20 Лавров заявил, что Москва шокирована безнаказанной диверсией против газопроводов «Северный поток» в зоне ответственности НАТО и Евросоюза.