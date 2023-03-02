Москва, 2 марта, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Прибыль банков в 2023 году может составить порядка 1,5 трлн рублей. Об этом 2 марта заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ России Александр Данилов на полях ежегодной встречи кредитных организаций с ЦБ РФ, организованной Ассоциацией банков России.

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«Пока видится так, что если никаких «черных лебедей» не будет, то 1 трлн рублей — это консервативный прогноз», — заявил он, добавив, что, скорее всего, будет около 1,5 трлн рублей.

Как передавало ИА REGNUM, Центробанк хочет укрепить пошатнувшийся под санкциями, но все-таки устоявший фундамент российской банковской системы путем перераспределения нагрузки.