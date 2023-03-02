Либревиль, 2 марта, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Новая стратегия по управлению военными базами Франции совместно с африканскими военными не означает вывода войск или разведения сил. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед представителями французского сообщества в Габоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Речь не идёт ни о выводе войск, ни о разведении сил, но об адаптации войск, с тем чтобы это отвечало потребностям страны», — заявил он, рассказав о новой стратегии в Африке.

Политик также рассказал об обсуждении новой стратегии с руководством Габона, отметив, что Париж не собирается вмешиваться во внутренние дела страны.

Глава Франции подчеркнул необходимость адаптации присутствия французских войск на континенте, а также сообщил о том, что ближайшие месяцы Париж начнёт обучать военных на местах.

Ранее стало известно, что правительство Буркина-Фасо объявило о денонсации договора о военной помощи с Францией.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что зарубежная поездка президента Франции Эммануэля Макрона в Африку — крайняя мера, поскольку страна теряет своё влияние на континенте.