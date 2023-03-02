Глава ВГА Ганчев: Киев насильно вывозит людей из Купянска
Купянск, Украина, 2 марта 2023, 16:15 — REGNUM Жителей Купянска Харьковской области насильно вывозят из города, отдавая их дома военным ВСУ, заявил 2 марта глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.
По его словам, жителей вывозят под лозунгом якобы спасательной операции, но есть подозрения, «чем это все обернется».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Купянска приняли решение об обязательной эвакуации маломобильных граждан и семей с детьми.
По их информации, обязательная эвакуация для данной группы людей объявлена из-за «нестабильной ситуации в области безопасности», для других категорий граждан эвакуация является добровольной.