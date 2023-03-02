Купянск, Украина, 2 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Жителей Купянска Харьковской области насильно вывозят из города, отдавая их дома военным ВСУ, заявил 2 марта глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев.

Виктор Антонюк/РИА Новости Пограничный столб на территории отделения пограничной службы Украины в Купянске

«Случилось то, о чем мы уже говорили. Киевский режим начал насильно вывозить людей из Купянска», — сказал он РИА Новости.

По его словам, жителей вывозят под лозунгом якобы спасательной операции, но есть подозрения, «чем это все обернется».

«Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Купянска приняли решение об обязательной эвакуации маломобильных граждан и семей с детьми.

По их информации, обязательная эвакуация для данной группы людей объявлена из-за «нестабильной ситуации в области безопасности», для других категорий граждан эвакуация является добровольной.