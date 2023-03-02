В ДНР заявили о применении ВСУ химических боеприпасов под Артёмовском
Донецк, 2 марта 2023, 16:10 — REGNUM ВСУ в течение последних нескольких дней использовали химические боеприпасы. Об этом 2 марта сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — приводит слова Гагина ТАСС.
Он уточнил, что факты применения запрещённых типов вооружения зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию города Краматорска.