Советник главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ использовали химические боеприпасы под Артёмовском

Донецк, , 16:10 — REGNUM ВСУ в течение последних нескольких дней использовали химические боеприпасы. Об этом 2 марта сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО © Александр Гальперин/РИА Новости

«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — приводит слова Гагина ТАСС.

Он уточнил, что факты применения запрещённых типов вооружения зафиксированы на донецком и артемовском направлениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ расследует обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию города Краматорска.